Москва, , 21:47 — REGNUM

Во вторник, 2-го февраля, Владимир Путин провел онлайн-встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» 2020 года. В ходе встречи преподаватель истории и обществознания школы города Гатчины Ленинградской области Иван Хеорхе, финалист всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», поздравил всех с Днем воинской славы России — Днем победы в Сталинградской битве — и отметил, что отношение к Великой Победе, к подвигу героев очень важно транслировать и передавать детям.

«Учительский труд — благородный, творческий, нелёгкий и, вне всякого сомнения, очень ответственный — всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда, совершенно точно можно сказать. Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребёнке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надёжной опорой во всей взрослой жизни человека. В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения», — подчеркнул во вступительном слове глава государства.

В свою очередь Иван Хеорхе рассказал президенту России о роли учителя в формировании ценностей подрастающего поколения.

«Сегодня важнейший день — День воинской славы, день победы в Сталинградской битве. И от лица всех участников конкурса хотелось бы Вас поздравить с этой датой. Это действительно очень важная память для нас. Для меня как для жителя Ленинградской области ещё есть одна памятная дата — это день полного снятия блокады, — поделился Иван Хеорхе, — Вообще, оборона Ленинграда для меня пример мужественности ленинградцев, войск, которые защищали его. Это отношение к Великой Победе, к подвигу нашего народа очень важно транслировать, передавать детям. Поэтому, как Вы правильно заметили в Вашем выступлении, огромна роль учителя в формировании ценностей детей, в формировании их мировоззрения, ведение воспитательной работы. О важности этого ещё говорит недавно принятый закон, который систематизирует воспитательную работу в школе. Но здесь важно понимать другое. Воспитательная работа — это работа напрямую с душой ребёнка. Её нельзя формализировать. Не существует какого-то универсального шаблона. И здесь очень важна личность учителя, его личный пример. Только тогда мы сможем формировать действительно истинных патриотов, граждан, формировать необходимые нравственные ценности у учащихся, ведь это очень важно».

«Спасибо Вам, Иван Иванович. По поводу универсальных шаблонов, которых не существует в педагогической работе, трудно не согласиться, конечно. Знаете, если уж нет людей, у которых одинаковые отпечатки пальцев — у каждого свои, то и вообще людей одинаковых нет. А если нет одинаковых абсолютно людей, как две капли воды похожих друг на друга, то, значит, и подход к ним должен быть творческий. Это абсолютно очевидная вещь, Вы правы. Конечно, существуют, наверняка Вы это знаете лучше, чем я, общие какие-то правила, общие законы и в этом деле, и в этой сфере деятельности, но шаблоны здесь абсолютно недопустимы. С помощью шаблонов нельзя добиться успехов в такой тонкой деятельности, как воспитание человека», — отметил Владимир Путин.

Напомним, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила 19 ноября 2019 при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

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