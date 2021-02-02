Москва, , 21:36 — REGNUM Судебный процесс над блогером Алексеем Навальным, в результате которого условный срок ему заменен на реальный — это один из десятков сотен подобных процессов, которые проходят в Российской Федерации, считает председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по безопасности и взаимодействию с ОНК, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета Александр Воронцов.

Об этом он рассказал. комментируя постановление Симоновского районного суда Москвы во вторник, 2 февраля, постановившего заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше».

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«Что же касается конкретной ситуации, здесь следует исходить из двух принципов, важных для каждого человека. живущего в России и уважающего требования ее законов — равенства всех перед законом и неотвратимости наказания. Независимо от должностей, званий, регалий. политики и других вещей. И в деле Алексея Навального все эти принципы налицо. Независимо от того, политик ты, общественный деятель или блогер — все мы граждане России, и обязаны соблюдать ее законы. И если имело место нарушение закона, тем более — уголовное, то за это последует наказание. И оно последовало», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Александр Воронцов.

«И потом, Алексей Навальный — единственный человек. которому дважды было дано условное наказание, некие преференции, но человек этого не осознал, и. соответственно, решение суда было таким, каким оно принято», — завершил свой комментарий эксперт.

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