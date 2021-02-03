Москва, , 00:36 — REGNUM Данные газеты «Известия» со ссылкой на источник о том, что Минпромторг России выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям граждан продовольственную поддержку, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 2 февраля в социальной сети Facebook.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«А вы в курсе, сколько миллионов человек в штатах получают пособия по бедности? Или это другое?», — написал Ismail K.

Многие пользователи поддержали данную инициативу. Граждане предложили увеличить список того, на что такие граждане смогут потратить перечисленные деньги. К примеру, пишут люди, нуждающимся можно оказать помощь новой мебелью.

«Так у нуждающихся и мебель развалилась ещё советская. Можно и на мебель пенсионерам субсидии дать. Две пользы сразу: и производителям и людям возможность жить по-человечески!», — считает София И.

Часть граждан выступила против подобного вида поддержки нуждающихся. Пользователи выразили желание самостоятельно зарабатывать себе на достойную жизнь, но они не могут это сделать из-за ситуации на рынке труда.

«А мне не нужны подачки, я работаю и хочу достойную заработную плату, как орали со всех плакатов перед выборами. Опять разовые вбросы, чтоб людей заткнуть или мы смсками будем собирать, как для больных детей?», — задаётся вопросом Татьяна З.

Нашлись и те, кто привёл пример из США, где правительство пошло на аналогичный шаг. Люди уверены, что мировая практика доказывает, что такая форма поддержки имеет право на существование.

«В Америке эта проблема давно решена: Фудстемпы. С номиналом в долларах. Особо нуждающиеся и пенсионеры наделяются ими как деньгами. Купить можно любые продукты кроме алкоголя и сигарет», — поделился Алекс П.

Напомним, 2 февраля газета «Известия» со ссылкой на источник опубликовала материал о том, что Минпромторг России выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям граждан продовольственную поддержку.