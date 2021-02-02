Рим, , 20:57 — REGNUM По данным на вечер вторника, 2 февраля, в Италии умерли 89 344 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 499 (днем ранее — на 329), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 9660 (днем ранее — на 7925).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 570 608 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 437 765 человек — на 9824 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 732 763 гражданина (на 30 026 больше, чем днем ранее), что составляет около 1,2% населения Италии.