Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Microsoft опубликовала список игр, которые появятся в феврале 2021 года в библиотеке сервиса Xbox Game Pass. Об этом компания сообщила 2 февраля на сайте Xbox.

Подписчики сервиса 4 февраля получат доступ к Ghost of a Tale (ПК), Project Winter (консоли и ПК), The Falconeer (консоли и ПК). Позже, 11 февраля, они смогут начать играть в Final Fantasy XII: The Zodiac Age (консоли и ПК), Jurassic World Evolution (консоли) и Stealth Inc. 2: A Game of Clones (консоли).

Стоит отметить, что Project Winter, The Falconeer, Jurassic World Evolution и Stealth Inc. 2: A Game of Clones также будут доступны в облачном сервисе, а в Wolfenstein: Youngblood вообще можно будет сыграть только в «облаке».

Ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что облачный игровой сервис xCloud не представляет угрозу для других платформ. Он отметил, что компания не планирует в будущем уделять меньше времени разработке видеоигр для ПК и консолей.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft: игровой потоковый сервис xCloud не угрожает ПК и консолям