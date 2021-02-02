Москва, , 20:44 — REGNUM В Москве состоялось первое очное заседание Клуба кандидатов в Президенты России. Участники обсудили важные для страны вопросы, среди которых восстановление суверенитета страны, спасение России от технологического рабства, повышение заработной платы и пенсий, а также повышение уровня жизни граждан.

Создание Клуба кандидатов в Президенты РФ было инициировано кандидатом самовыдвиженцем в 2018 году Владимиром Михайловым в мае 2019 года. Это первый клуб в России и в мире, который объединяет всех кандидатов в Президенты, документы которых были рассмотрены Центральной избирательной комиссией. Задача Клуба — сделать Россию лучшей страной. Члены Клуба уверены, что, несмотря на разные взгляды, только объединившись, смогут разработать программу по важным проблемам страны и их решениям, и тем самым покажут пример не только для России, но и для всего мира.

«На заседании определены угрозы, стоящие перед Россией, и пути их решения. В нашем клубе есть кандидаты в Президенты РФ из Москвы, Челябинска, Великого Новгорода, Костромы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Это активные люди, которые хотят изменить жизнь в России к лучшему. Как известно, президент — это человек с высокой степенью ответственности, который готов отвечать не только за себя, но и за всю страну, и именно такие ответственные люди собрались в нашем Клубе. Мы намерены разрабатывать планы по улучшению жизни в России и реализовывать их», — отметил Владимир Михайлов, создатель Клуба кандидатов в Президенты РФ, депутат Костромской областной думы.

Участие в заседании приняли кандидаты в Президенты: Волков (Кириллов) А.Р. (самовыдвижение 1996 г.), Копенкина (Захарова) М.П. («Родная партия», 2018 г.), Кузнецов В.Е. (самовыдвижение 2018 г.), Михайлов В. В. (самовыдвижение 2018 г.), Пугачёв В.В. (самовыдвижение 2018 г.), Сидоров Ю.П. (Партия малого бизнеса России, 2018 г.), Худяков Р. И. (от партии «ЧЕСТНО», 2018 г.), Черепнин В.В. (самовыдвижение 2018 г.), Яцун А.Н.(самовыдвижение 2018 г.), Столпак С.П. (самовыдвижение 2018 г.).