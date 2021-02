Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Sony вернула сервис PlayStation Wrap-Up, который позволяет владельцам консолей ознакомиться со статистикой 2020 года. Об этом 2 февраля сообщил портал Engadget.

Владельцы PlayStation 4 могут посмотреть информацию о том, какие трофеи они получили, в какие игры чаще играли, какие паузы делали в игровом процессе, а также о том, сколько часов потратили на онлайн и офлайн режимы.

Для того, чтобы получить доступ к PlayStation Wrap-Up, геймерам потребуется зайти в учетную запись PSN, кроме того, они должны быть старше 18 лет. Информация будет доступна только в том случае, если в 2020 году владельцы PS4 наиграли более 10 часов. Отмечается, что обладатели PlayStation 5 могут получить доступ к более более подробной статистике.

Ранее Sony опубликовала список игр, к которым в феврале 2021 года получили доступ подписчики сервиса PlayStation Plus. Геймеры, проживающие за пределами Японии, могут сыграть в Control, Destruction AllStars и Concrete Genie. Японские подписчики также получили доступ к Bloodstained: Ritual of the Night.

