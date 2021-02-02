Челябинск, , 20:19 — REGNUM В Челябинской области продлено ограничение движения большегрузов по отдельным участкам трассы М-5. Об этом сообщает управление автомобильных дорог «Южный Урал».

Теперь оно действует до 24:00 по местному времени. Ранее в ведомстве не исключали, что ограничения снимут после 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной ограничений стали погодные условия. В регионе отмечаются снегопады и гололёд.

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