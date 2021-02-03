Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Компания Google выплатит $2,6 млн более чем 5500 сотрудникам, чтобы решить вопрос по поводу обвинений в том, что интернет-гигант дискриминировал женщин-инженеров и азиатов. Об этом 2 февраля пишет Associated Press.

4 года назад Минюст США обвинил Google в том, что компания недоплачивала женщинам, работающим программными разработчиками, а также дискриминировала кандидатов азиатского происхождения.

Теперь $1,35 млн Google потратит на возврат разницы зарплат 2600 сотрудницам, которым платили меньше по сравнению с работниками-мужчинами.

Еще $1,23 млн уйдет 1700 женщинам и 1200 азиатам, которых не взяли на работу по причине дискриминации по половому или расовому признаку.

Напомним, что сотрудники Google ранее проводили акцию протеста Google Walkout из-за скандала вокруг сексуальных домогательств и несправедливого отношения к женщинам в компании. В 2018 году протестующие потребовали устранить неравенство в оплате и возможностях для сотрудников компании.