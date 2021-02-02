Редвуд-Сити, США, , 20:14 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts назвала дату релиза ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной трилогии видеоигр Mass Effect. Об этом 2 февраля сообщил портал Kotaku.

Mass Effect: Legendary Edition выйдет в продажу 14 мая 2021 года на платформах PlayStation S4, Xbox One и ПК. В комплект войдут три оригинальных игры и более трёх десятков выпущенных к ней DLC (загружаемых дополнений).

Игры ремастера можно будет запустить в разрешении 4K, кроме того, ранее разработчики сообщили, что они немного переработали часть визуального интерфейса, объединили редактор персонажей у всех игр трилогии Mass Effect, доработали механику стрельбы и уменьшили время загрузки.

Напомним, оригинальная ролевая научно-фантастическая игра Mass Effect про приключения капитана Шепарда вышла в продажу 20 ноября 2007 года. Релиз последней части трилогии состоялся 6 марта 2021-го.

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