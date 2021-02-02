Чехов, Московская область, , 19:55 — REGNUM Во вторник, 2 февраля в подмосковном Чехове в память о Народном артисте СССР Василии Лановом отделение Бессмертного полка России в Московской области вместе с молодежными движениями Юнармия и Волонтеры Победы провели исторический квест.

Это был первый квест в рамках проекта «Рубеж Победы. Битва за Москву». Местная молодежь вспомнила о героических личностях Великой Отечественной войны, встретилась с ветеранами, посетила музейные комплексы, выставки, мемориалы и другие памятные места, а также узнала, как жила и оборонялась прифронтовая Лопасня (ныне — город Чехов).

По 11 точкам маршрута в командирском планшете прошли несколько команд молодых патриотов. Их маршрут, с элементами исторической реконструкции событий 1941 года, шел через Арт-дворик Коровина, где хранятся документы участников и ветеранов Великой Отечественной войны, «Музей писем Чехова». Ребята узнали, что среди чеховцев был участник битвы за Берлин Михаил Камшилин, который расписался на поверженном Рейхстаге.

Участники квеста посетили памятные места в память о тех, кто ковал Победу своим трудом, и много других памятных чеховцам мест боевой и трудовой славы и завершили мероприятие у памятника «Танк Т-34», который был установлен в честь 17-й стрелковой дивизии, 26-й танковой бригады, 112-й танковой дивизии, не пропустивших фашистов в Лопасню.

«Очень здорово, что наш проект «Рубеж Победы. Битва за Москву» продолжился в Чехове, на Лопасненской земле. В далеком 1941 году жители Лопасни внесли большой вклад в будущую Победу. Стремиловский рубеж нацисты не прошли, тут враг был остановлен. Радует, что здесь чтут, хранят и любят историю не только Великой Отечественной войны, но и историю своей земли. Сегодняшний квест был составлен как раз с привлечением молодежи и их интересов. Когда бываю в Чехове, то очень люблю посещать Аллею земляков — Героев Советского Союза. Здесь стоят монументы девяти Героям Советского Союза, среди которых и летчик-ас Алексей Марков. Второго февраля отмечается 100 лет со Дня его рождения. Символично, что участник Сталинградской битвы родился в день, когда была одержана Победа над врагом в Сталинграде», — рассказал журналистам руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Московский области Валерий Анисимов.

В 2021 году Москва и Московская область отмечают 80-летие Битвы за Москву. Начало Великой Отечественной войны связано с отступлением Красной Армии и тяжелыми потерями, но враг был остановлен у стен Москвы и это был первый шаг к Победе. Проект «Рубеж Победы. Битва за Москву» предполагает создание исторических квестов в городах Московской области самой молодежью, которые будут реализованыв мобильном приложении с элементами дополненной реальности.

«Подмосковное отделение общественного движения «Юнармия» уже не первый раз принимает участие в патриотических проектах Бессмертного полка Московской области. Юнармейцы уже знают многие ответы на вопросы исторической викторины о Великой Отечественной войны, а самое главное, благодаря ресурсам, которые дарит виртуальная реальность, смогли доподлинно пройти путь водружения знамени Советского Союза над Рейхстагом. Уверен, что юнармейцы Подмосковья смогут узнать много нового об истории своей малой Родины в годы Великой Отечественной войны и открыть новые «рубежи Победы» в рамках одноимённого проекта» — рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков.

«В «Арт-дворике» участника Великой Отечественной войны, художника Олега Коровина работает экспозиция «Книги Победы», посвященная 80-летию Московской битвы, здесь можно увидеть книги, которые читали фронтовики. А господский дом усадьба Пушкиных, ныне «Музей-усадьба Лопасня-Зачатьевское» хранит воспоминания обо всех учениках и директоре, ушедших на фронт. О таких фактах сегодня узнали участники программы и мы очень рады присоединиться к проекту «Рубеж Победы», ведь наша земля хранит много воспоминаний», — рассказала директор «Арт-дворика» Олега Коровина Ирина Гаркуша.

По завершении мероприятия все участники исполнили песню «Вечный огонь», посвятив её главному и любимому исполнителю Василию Лановому.