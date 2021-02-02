Москва, , 19:46 — REGNUM Доступ на Красную площадь в Москве ограничен по решению правоохранительных органов. Об этом сообщили 2 февраля в Федеральной службе охраны.

«Красная площадь закрыта для посещения», — приводит РИА Новости слова представителя ФСО.

Собеседник агентства добавил, что посещение площади ограничено ещё с вечера понедельника, 1 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение на некоторых улицах столицы будет ограничено по требованию полиции. Речь шла об улицах, прилегающие к зданию Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального.

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