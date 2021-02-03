Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Учителя английского пытаются решить, какие книги вычеркнуть из школьной программы. Учителя истории перескакивают через параграфы, а учителя химии полностью отказываются от лабораторных работ. Из-за пандемии коронавируса классное время сокращается, и американские педагоги вынуждены урезать школьную программу. Об этом 2 февраля пишет Associated Press.

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Из-за пандемии коронавруса учебное время в школах США сокращено практически в два раза, многие учителя сдались и перестали обучать всей программе за столь короткий срок. Некоторые темы необходимо оставить, потому что они будут на экзаменах. Однако в остальном педагоги должны сами решать, какие знания особенно приоритетны, а какими можно пожертвовать из-за нехватки времени.

Школьное расписание было урезано из-за нового закона о необходимости социальной дистанции и онлайн обучения. Темпы обучения также замедляются в связи с прохождением старого материала, который был пропущен из-за закрытий школ прошлой весной.

Напомним, что из-за начавшейся весной пандемии коронавируса многие школы и университеты США были закрыт на карантин, в результате чего многие учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Америка активно проводит вакцинацию населения, и многие штаты надеются вернуться к нормальной жизни. Однако многие учебные заведения до сих пор работают в режиме онлайн, и точно неизвестно, когда ситуация изменится.