Варшава, , 19:23 — REGNUM Агентство маркетинговых исследований SW Research провело опрос населения Польши, в ходе которого выяснило, что почти половина жителей страны жалуются на загрязнение воздуха в их населенных пунктах. Об этом 2 февраля сообщает Polskie Radio 24.

Загрязнение воздуха

Согласно опросу, 15% респондентов считают, что смог — это очень серьезная проблема в местах их проживания. 31% опрошенных заявили, что загрязнение воздуха — довольно серьезная проблема. В общей сложности, по сумме данных двух показателей, недовольных качеством воздуха оказалось 46%.

21% респондентов не видят абсолютно никакой проблемы в загрязнении воздуха, а у 33% опрошенных не было конкретного мнения по этому поводу.

Результаты исследования также продемонстрировали, что наибольшее опасение проблема загрязнения воздуха вызывает у жителей крупных городов (с населением более 500 тысяч жителей). Среди них на загрязнение воздуха пожаловались 72%.

Опрос был проведен 28−29 января. В нем приняли участие 1100 взрослых жителей Польши.

Напомним, в середине января было зафиксировано, что в ряде польских городов допустимые нормы смога были превышены в несколько раз, в Варшаве — в десять раз.