Мурманск, , 19:21 — REGNUM Мурманские власти поставили своей целью сделать из региона мирового лидера в сфере туризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Это амбициозная задача, которую мы сможем достичь при условии продуктивного и постоянного сотрудничества с бизнесом. У нас есть основания для этого, есть точки роста», — заявил глава профильного комитета Александр Елисеев на встрече с представителями турбизнеса.

В правительстве отметили, что до реализации этой задачи предстоит решить целый ряд проблем.

«Сегодня наша инфраструктура не справляется с таким количеством людей. Мы получаем жалобы по работе аэропорта, по удобствам в Териберке. Это мелочи, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но могут испортить впечатления туристов. Поэтому самая главная задача на год — повышение качества туристических услуг», — заявила замгубернатора Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы Мурманскую область посетили более 40 тысяч туристов. Самыми посещаемыми местами стали Терибрка и горнолыжный комплекс в Хибинах.