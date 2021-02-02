Владикавказ, , 18:56 — REGNUM На Северном Кавказе еще один глава субъекта округа сделал прививку от коронавируса. В вакцинации принял участие Вячеслав Битаров — глава Северной Осетии. Об этом он сам сообщил 2 февраля на своей странице в Instagram.

Вячеслав Битаров прививается от коронавируса Alania.gov.ru

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«Сегодня сделал прививку от COVID-19 в поликлинике №1. Чувствую себя хорошо», — написал республиканский лидер.

По словам Битарова, он ежегодно, на протяжении 20 лет, прививается от гриппа, поэтому уверен, что прививка от COVID-19 так же, как и прививка от гриппа, сможет помочь защитить себя и своих близких от опасной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, первым и до этого дня единственным главой субъекта СКФО, привившимся от коронавируса был Владимир Владимиров — губернатор Ставрополья.