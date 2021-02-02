Москва, , 18:55 — REGNUM Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в телефонном разговоре 2 февраля обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Альберто Фернандес Casarosada.gob.ar

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Отмечается, что в ходе беседы Фернандес выразил благодарности за осуществляемые поставки в Аргентину вакцины «Спутник V», отметив, что препарат «активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения». Была также отмечена высокая эффективность российского препарата.

Президенты договорились стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран, а также высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей, информирует пресс-служба.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафьеро сообщил журналистам, что в стране использовано уже 370 тысяч доз вакцины «Спутник V». На днях президент Аргентины сообщал о договорённости с Россией о приобретении в общей сложности 22 миллионов доз препарата.