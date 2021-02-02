Москва, , 18:49 — REGNUM Процессуальные проверки в отношении тех, кто участвовал в незаконных акциях в конце января и при этом является уклонистом от прохождения военной службы в России, поручил организовать председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили 2 февраля в пресс-службе ведомства.

На оперативном заседании глава СКР заслушал итоги доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями в ходе несанкционированных мероприятий 23 и 31 января 2021 года в России.

В рамках предварительного следствия изучаются личности фигурантов уголовных дел. Глава СКР отметил, что нужно «установить не только обстоятельства совершённых ими преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям».

«Также председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что на совещании главы управлений СКР по Москве, Санкт-Петербургу и Волгоградской области доложили о находящихся в их производстве уголовных делах, касающихся незаконных акций в прошлые и позапрошлые выходные. Они рассказали о доставленных в органы правопорядка несовершеннолетних.

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