* ОУН — запрещённая в России организация

Киев, , 18:48 — REGNUM На территории Украины планируется издание необычной книги — «Ровенское лихолетье: глазами свидетелей, языком документов». Автор книги несколько лет ездил по территории области и записывал воспоминания очевидцев военных и послевоенных событий. Эти люди рассказали, как на самом деле выглядело строительство независимого украинского Соборного государства под предводительством ОУН (Б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Составитель в предисловии к ещё неизданной книге пишет:

«…В последнее время вокруг этой трагедии вселенского масштаба слишком уж много политических спекуляций. И это до известной степени понятно. Кому-то очень хочется «выбить» из нас код НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ, превратить потомков НАРОДА-ОСВОБОДИТЕЛЯ в униженных и неполноценных существ, непутёвых представителей народа, что якобы напрасно потратил почти столетие на всевозможные «соревнования» и «противостояния», а поэтому помимо трагедий в его истории и вспомнить больше нечего. Особенно же много инсинуаций вокруг «героизма» воинов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, во время Волынской трагедии (Волынской резни 1943 года): кто, как и когда, то есть кто первым начал кровавую оргию, поляки или украинцы, кто убил больше невинных жертв, а вот за что, почему и кому в угоду — уже мало кого интересует».

А вот что во вступительном слове написал автор книги:

«В воспоминаниях, которые мне удалось собрать в течение более десяти лет, показана жизнь полищуков и события, которые происходили в тридцатых — сороковых годах ХХ века в трёх районах Ровенской области (Сарненский, Владимирецкий, Костопольский). В судьбе населения этого региона чётко отражается тогдашняя судьба всей Волыни, а то и Западной Украины в целом.

Это очень сложный по своему трагизму материал, который без малейшей предвзятости освещает ещё до сих пор не зажившие раны Второй мировой войны, в частности, на территории Волынского Полесья. Читатель, вместе со свидетелями тех событий, которым удалось выжить в те ужасающие и кровавые годы, пройдёт теми, опалёнными войной, тропами страшного человеческого противостояния. Самым большим открытием, за более чем десятилетнее исследование этой темы, для меня стало то, что люди, пережившие ту братоубийственную войну (имеется в виду не только война между гитлеровской Германией и СССР, но и отношения между бандеровцами, мельниковцами, бульбовцами и местным польским населением), до сих пор боятся, как оказалось, не «Советов», а друг друга. Поэтому самые страшные повествования не войдут в публикацию из-за непреодолимого страха этих людей за свою жизнь, за жизнь детей и внуков, даже сегодня. Читатель этого не сможет не понять, если прочитает воспоминания свидетелей.

(…) Сегодня всем украинцам нужно признать свои исторические ошибки, потому что поиском только чужих промахов подсознательно признаём свою неправоту. Это признание станет тем фундаментом, при помощи которого мы, с течением времени, сможем изменить свою ментальность и полноценной нацией подняться на высшую ступень самосознания. Только так можно оторваться от того уродливого прошлого, которое не будет больше для нас обузой, которая со временем превратится в кару Божью даже для грядущих поколений. Разве трудно, например, извиниться перед поляками за трагедию 1943 г. на Волыни, сказав, что не ведали по темноте своей, что творили?

За такой поступок и мир уважал бы и груз с души сняли бы, да и не нужно было бы сегодня «объяснять» себе и полякам, что вражду начали не какие-то «конокрады», «воры», или что ещё страшнее — «сокирники» («сокирниками» называли воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только поляки, но и украинцы за их зверские методы уничтожения населения именно этим рабочим инструментом), которых бестолковые историки выдают за отдельные бандитские формирования. Профессиональные историки дописались до того, что якобы поляков уничтожали бульбовцы, а если бы «господа» не поленились, то расспросили бы волынских дедов о тех событиях, то глядишь, заодно и историю своего края более или менее изучили и знали бы.

(…) Интересно, что никто из причастных к УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дал одобрительную оценку тем событиям, в которых сам принимал участие. Правда один мужчина, всё-таки, нашёлся, сказав: «Ого-го!!! Что сделали!"‑ и потряс над головой кулаком».

Почти за каждой строкой воспоминаний очевидцев просматривается судьба отдельных семей, многих поколений, по которым можно изучать историю родного края. Пока живы такие свидетели прошлого, то ещё есть возможность разглядеть реальную картину тех событий, возможно, где-то отягощённую идеологией и мифами. Перед читателем, словно на экране, проплывают человеческие судьбы эпохи польского господства, события 1941−1950 гг., от которых кровь стынет в жилах.

Места событий, фамилии и случаи с детальными подробностями обстоятельств, указывают на их бесспорную достоверность. Для большей точности и убеждения в достоверности информации, по некоторым фактам приходилось выискивать до десяти свидетелей на одно событие.