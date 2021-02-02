Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга своим решением заключил под стражу Кирилла Богданова, одного из обвиняемых в нападении на сотрудников полиции на Сенной площади Петербурга в ходе несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Другому мужчине, обвиняемому в нападении на сотрудника Росгвардии на Пионерской площади, продлён срок задержания. Об этом 2 февраля сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Богданов, по версии следствия, на территории Сенной площади, участвуя в несанкционированном митинге, умышленно нанес два удара руками в область туловища командиру отделения мобильного взвода №1 отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району. После этого Богданов со спины неожиданно нанес удар в область спины командиру отдельного батальона.

После этого нападения один из полицейских был вынужден обнажить табельный пистолет, чтобы остановить преступные действия. Это возымело нужный эффект.

Кирилла Богданова задержали 1 февраля и предъявили обвинение. Свою вину он признал, извинившись под камеру.

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Богданов и его защитник просили суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или залога. Однако суд решил отправить обвиняемого в СИЗО на срок по 30 марта.

Также сегодня Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа в отношении Евгения Туганкова, обвиняемого применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии на Пионерской площади в ходе незаконной акции 31 января. «Судебное заседание отложено по ходатайству прокурора», — сообщили в судебной пресс-службе.