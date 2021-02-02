Тамбов, , 18:45 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 2 февраля, почтил память погибших в Сталинградской битве, возложив цветы к памятникам в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин почтил память погибших в Сталинградской битве Tambov.gov.ru

78 лет назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войн. В знак памяти о событии губернатор возложил цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, к стеле с землей города-героя Сталинграда, а также к мемориалу Вечный огонь.

«Говоря о Сталинградской битве, мы вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений. Светлая им память. Сегодня осталось мало участников Великой Отечественной войны. О каждом мы помним, каждому хочется поклониться до земли. Всем желаю доброго здоровья, а молодёжи — равняться на наших героев», — сказал Александр Никитин.

Вспомнили героев во всех городах и районах Тамбовщины. Мероприятия проходят и в музейно-выставочном центре, где открылись экспозиция, посвящённая Сталинградской битве, а также тематическая выставка художественной литературы.

Напомним, 2 февраля 1943 года стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Исход героического сражения на Волге, которое длилось 200 дней, и подвиг участников Сталинградской битвы определили судьбы народов мира, оставшись в истории человечества. За этой датой — судьбы десятков тысяч мирных жителей и солдат — участников обороны города.

Свой вклад в это историческое событие внесли и уроженцы Тамбовской области. Осенью 1942 года на территории региона была сформирована 2-я гвардейская армия, защищавшая в декабре того же года подступы к Сталинграду. Город защищала 62-я армия под командованием генерал-лейтенанта Василия Чуйкова. В армию входила 35-я гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал уроженец села Вердеревщино Бондарского района Тамбовской области генерал-майор Василий Глазков. Он был смертельно ранен в одном из боев на юго-западной окраине Сталинграда под Верхней Ельшанкой. Комдив был награждён посмертно орденом Ленина. Похоронен генерал Глазков в Комсомольском саду в Волгограде.