Сыктывкар, , 18:20 — REGNUM В Коми из-за сокращения количества больных COVID-19 приступили к сокращению коечного фонда, развернутого для их лечения. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

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По его словам, под оказание помощи пациентами с хроническими заболеваниями переданы уже 700 ковидных коек.

«Мы делаем это целенаправленно и все равно держим неснижаемый запас свободных коек (для лечения ковид-пациентов — ред.) — не менее 30%. Мы всегда должны быть готовы к подъему заболеваемости», — заявил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 143 больных COVID-19.