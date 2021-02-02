Сыктывкар, 2 февраля 2021, 18:20 — REGNUM В Коми из-за сокращения количества больных COVID-19 приступили к сокращению коечного фонда, развернутого для их лечения. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
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По его словам, под оказание помощи пациентами с хроническими заболеваниями переданы уже 700 ковидных коек.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 143 больных COVID-19.