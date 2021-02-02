Челябинск, , 18:16 — REGNUM 18-летний житель Челябинска отдан под суд за разбойное нападение на ювелирный салон. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в декабре на улице Кирова. По данным следователей, гражданин в медицинской маски зашёл в магазин и бросил страйкбольную гранату в сторону продавцов. В итоге возникло задымление. Затем молотком он разбил витрину и попытался похитить то, что на ней находилось.

Однако этому помешал охранник. Злоумышленник испугался и убежал, причём по пути был сбит автомашиной. Водитель машины задержал его и сдал полиции. Обвиняемый признал вину. Ему грозит от 7 до 12 лет колонии и штраф до 1 млн рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд.