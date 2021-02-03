Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Всего за девять дней пребывания на посту президента США Джо Байден поднялся в рейтингах американского населения. Проведенный John Zogby Strategies онлайн-опрос выявил, что работу Байдена одобрили 56% избирателей (31% полностьюо одобрили, 25% одобрили в какой-то степени); 36% не одобряют деятельность нового президента. Еще восемь процентов решили не отвечать. Об этом 2 февраля пишет Forbes.

Байдена особенно поддержали молодые избиратели, та же группа, что помогла ему победить на выборах. Среди пожилых людей деятельность Байдена одобрили только 47% граждан.

Новая политика Байдена понравилась 49% белого населения, 71% латиноамериканцев и 73% афроамериканцев. Он также получил поддержку 87% либералов и 69% умеренных. Во время выборов в ноябре Байден не пользовался особой поддержкой мужского населения, но в этот раз его поддержали 57% мужчин.

Напомним, что 20 января Байден стал 46-м президентом США и в первые дни преимущественно отменял решения администрации экс-президента Дональда Трампа, которые, по мнению нового президента США, нанесли стране «тяжелый ущерб».