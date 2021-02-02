Милан, Италия, , 17:58 — REGNUM Вакцинация жителей Ломбардии (Милан) от коронавируса должна завершиться к июню 2021 года, с таким заявлением выступил во вторник, 2 февраля, советник администрации региона Гвидо Бертолазо.

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Данный план не является нереалистичным, ответил Бертолазо на соответствующий вопрос журналистов: по его словам, регион готов производить вакцинацию «в режиме 24 на 7».

Население Ломбардии — около 10 миллионов человек (шестая часть всего населения Италии).

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны намерены настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.