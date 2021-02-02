Липецк, , 17:54 — REGNUM Итоги деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Липецкой области за 2020 год подвели 2 февраля в администрации региона. Как сообщает ИА REGNUM, заседание в режиме видеоконференцсвязи провёл глава региона Игорь Артамонов.

В работе приняли участие представители и руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы городов и районов, спасательных служб области. А также председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, руководители пожарно-спасательных и подчиненных подразделений региона.

В регионе в 2020 году произошло 7237 пожаров, в которых погибли 87 человек и 124 пострадали. Ущерб составил 283 млн рублей. Подразделениями добровольной пожарной охраны самостоятельно был потушен один пожар, они приняли участие в тушении 321 пожара.

Также в ходе заседания было проанализировано состояние гражданской обороны в Липецкой области, подведены промежуточные итоги прохождения отопительного периода в регионе. Состоялось чествование победителей конкурсов по номинациям.

«Липецкие спасатели и пожарные ежедневно проявляют мужество и героизм, сохраняя десятки жизней, помогая людям в самых трудных ситуациях. Жители области благодарны сотрудникам МЧС и гордятся ими», — заявил Игорь Артамонов, поздравляя победителей.