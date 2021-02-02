Воронеж, 2 февраля 2021, 17:26 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 2 февраля зарегистрировано 1579 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены 13 смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 52 тыс. 898 пациентов, в том числе 319 — за последние сутки.
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