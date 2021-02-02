Брянск, , 17:40 — REGNUM В превышении должностных полномочий подозревается начальник Унечской дистанции пути структурного подразделения ОАО «РЖД» в Брянской области. По его указанию на одном из перегонов железной дороги вырублены ценные деревья, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Подозреваемый, не имея на то полномочий, заключил в марте 2020 года с индивидуальным предпринимателем договор на вырубку деревьев в полосе отвода железной дороги на перегоне станций Немолодва — Жудилово. Причём контракт оказался на безвозмездной основе и включал в себя кроме вырубки ценных деревьев ещё и утилизацию, хранение и распиловку древесины, включая ликвидные и неликвидные лесоматериалы и порубочные остатки. Материальный ущерб, причинённый РФ, эксперты оценили в сумму более девяти миллионов рублей.

В отношении начальника дистанции возбуждено уголовное дело, ход расследования которого контролируется транспортной прокуратурой.