Тамбов, , 17:06 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 2 февраля.

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Всего в регионе скончались 275 человек.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 892 пациента, в том числе 36 человек — за последние сутки.

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