Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи со снижением нагрузки на ковидные госпитали свернут 140 провизорных коек. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 февраля сообщил первый заместитель сити-менеджера областного центра Юрий Овчинников.

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В настоящее время загрузка ковидных госпиталей составляет 62%. Будут сокращены 140 коек из числа провизорных. Это 100 мест в горбольнице №6 и 40 коек в больнице скорой медицинской помощи, которые были развёрнуты в пиковый период заболеваемости COVID-19.

Также администрация Ростова-на-Дону обратилась с просьбой открыть дневные стационары. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил донскому минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать этот вопрос. Глава региона считает, что необходимо найти возможность оказания плановой медицинской помощи, так как в ней нуждаются люди.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области нагрузка на ковидные стационары снизилась до 65%. В связи с этим рассматривается вопрос о возобновлении оказания плановой медицинской помощи.

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