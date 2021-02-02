Москва, , 16:55 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал не мешать работать журналистам и отправить Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Сванидзе по этапу.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Не мешайте журналистам работать. Отправьте Владимира Роменского, Полонского и Николая Сванидзе по этапу», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

Парламентарий признался, что ему «не совсем понятно решение так быстро отпустить из-под стражи» этих журналистов.

«Как я понимаю, они хотели пройти все этапы: задержание, автозак, ночевка в камере, СИЗО, суд, административный арест и выйти на свободу где-нибудь в середине февраля. А им, по сути, испортили этот план», — констатировал депутат.

Он призвал не мешать журналистам «изучать на практике навыки участников протестных акций, тогда им будет легче давать оценку происходящим в стране событиям».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 января 2021 года члена Совета по правам человека, журналиста Николая Сванидзе задержали, а затем, спустя 20 минут, отпустили на несанкционированной акции протеста.

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