Варшава, , 16:52 — REGNUM 1 февраля районный суд польского Ольштына признал законным увольнение сотрудника одной из местных компаний за то, что он не сообщил начальству о временном выезде за границу. Об этом передает Onet.pl.

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В ходе разбирательства выяснилось, что в конце марта 2020 года, когда в ЕС вступили в силу социальные и экономические ограничения из-за пандемии, экс-сотрудник одной из фирм выезжал в Нидерланды, не уведомив об этом начальство. После поездки он вернулся на работу и контактировал с коллегами.

Когда выяснился данный факт, сотрудник был уволен в связи с тем, что 6 марта 2020 года начальство компании обязало сотрудников предоставлять информацию о поездках за границу, оправдывая это мерами безопасности в условиях пандемии. Уволенный сотрудник подал в суд, который встал на сторону работодателя и признал увольнение законным.

«Это очень важный прецедент. Мы всего в шаге от того, чтобы прямо признать, что работодатель также может собирать данные, например, о вакцинации или тестах на COVID-19 своих сотрудников», — прокомментировал решение суда Адвокат работодателя Аркадиуш Собчик.