Москва, 2 февраля 2021, 16:51 — REGNUM Идею объявить Годом математики 2023 год поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 2 февраля на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» .
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конкурсе «Учитель года», итоги которого подведены сегодня, 2 февраля, на этот раз победил педагог из Ростова-на-Дону, математик Михаил Гуров. Учитель предложил объявить 2023 год в России Годом математики.
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