Москва, , 16:51 — REGNUM Идею объявить Годом математики 2023 год поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 2 февраля на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» .

Математика (сс) geralt

Владимир Путин «2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конкурсе «Учитель года», итоги которого подведены сегодня, 2 февраля, на этот раз победил педагог из Ростова-на-Дону, математик Михаил Гуров. Учитель предложил объявить 2023 год в России Годом математики.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин встретился с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года»