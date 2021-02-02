Москва, , 16:51 — REGNUM Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов изложил корреспонденту ИА REGNUM свой прогноз итогов переквалификации условного срока наказания для блогера Алексея Навального в реальный.

«Никто и не сомневался, что переквалификация наказания для Алексея Навального из условного срока в реальный будет. Тем, кто имеет понимание, что такое уголовно-процессуальное право, очевидно, что так нарушать закон, и то выборочное, льготное отношение к Алексею Навальному, которое имело место, раздражает очень многих. Он обязан был соблюдать предписания ФСИН, но ведет себя очень странно, говорит, что он ни в чем не виноват, и это его позиция. Многие, кто находится в местах заключения, считают себя не виноватыми, и это происходит не только в Российской Федерации, это международная практика», — отметил член СПЧ в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Соответственно, эта история должна было получить окончательное отношение. Конечно, будут последствия. Опять будет попытка повлиять на «Северный поток — 2», и это основная тактическая задача, которая была «разыграна» в деле Алексея Навального. Скорее всего, будут расширены персональные санкции. Будет разыграна история с введением проекта «Тихановская — 2», это будет обязательно. мы же понимаем, что в политике, как в любом организованном движении есть исторические и тактические планы. поэтому здесь все понятно», — продолжил Кирилл Кабанов.

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«Далее я ожидаю, что будет попытка усилить уличные протесты, поскольку здесь уже появляется более внятная мотивация для аудитории Алексея Навального. Теперь они будут четко говорить «Посадили!», а не «Задержали», — подчеркнул эксперт.

«К сожалению, история с Алексеем Навальным имела мало правовых оценок. Практика показала. что в России не очень много народу, которые беззаветно верят Алексею Навальному, но для улицы она значительная. И это сейчас будет использоваться активно и агрессивно. Думаю, что уровень агрессии попытаются накрутить очень серьезно. Надо к этому готовиться, и, самое главное — избежать вспышки насилия», — завершил свой комментарий Кирилл Кабанов.

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