Москва, , 16:46 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» началась сегодня, 2 февраля, по видеосвязи.

Встреча президента России Владимира Путина с лауреатами конкурса «Учитель года» (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

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Мероприятие состоялось в день финала конкурса. Учителем года стал математик Михаил Гуров из Ростова-на-Дону.

Напомним, 15 лауреатов состязания были названы организаторами конкурса 29 января. В заключительном этапе конкурса участвовали 85 учителей из всех российских регионов. Мероприятие проводится в России каждый год.

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