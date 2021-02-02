Орел, , 16:51 — REGNUM В мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, подозревают генерального директора строительной организации в Орле. Мужчина присвоил более 5,6 млн рублей при строительстве спортивного объекта в Орловском районе, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сейф. Деньги Комбакова Юлия © ИА Красная Весна

Бизнесмен с июля 2019 года по июль 2020 года вносил недостоверные сведения в акты о приёмке выполненных работ и акты освидетельствования скрытых работ. Фактически на стройке использовались стройматериалы с низкой стоимостью, а в сметах отражались более дорогие аналоги. Таким образом злоумышленник «заработал» на федеральной программе свыше 5,6 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.