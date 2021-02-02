Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM В Свердловской области разрешат организациям общепита работать по ночам. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Решение было принято на заседании регионального оперштаба. «Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг», — написал глава области.

Изменения пропишут в указе о режиме повышенной готовности. Разрешение на ночную работу будет снято с 5 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области смягчили ограничения по приёму зрителей для спортивных площадок.

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