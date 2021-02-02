Иваново, , 16:50 — REGNUM Рельсовые автобусы «Орлан» начали ежедневно курсировать по межрегиональным пригородным маршрутам Ивановской, Владимирской и Ярославской областей. Стоимость билета не увеличится, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «РЖД».

Комфортабельные «Орланы» начали курсировать с 1 февраля по маршрутам Иваново — Ковров и Иваново — Ярославль. С 5 февраля рельсовые автобусы запустят в Костромскую область по маршруту Иваново — Нерехта. Рельсовые автобусы заменят поезда с вагонами локомотивной тяги, стоимость билета не увеличится, а все льготы, действующие на пригородных поездах, сохранятся.

Дизель-поезд используют на неэлектрифицированных участках железнодорожных путей.