Торонто, Канада, , 17:57 — REGNUM Житель Канады основал компанию по производству одежды, чтобы удовлетворить специфические требования моды своей трансгендерной дочери, передает Times of Israel 2 февраля.

Отец двенадцатилетней девочки-трансгендера в Канаде открыл производство одежды для трансгендерных детей. По его словам, он был обеспокоен тем, что такие дети и подростки, как его дочь, часто перестают заниматься любимым делом, таким как плавание, танцы, гимнастика и походы на пляж, из-за страха грубых взглядов и издевательств.

Решить эту проблему он счел возможным через производство специализированных плавок и купальников.