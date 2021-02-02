Екатеринбург, 2 февраля 2021, 16:28 — REGNUM В ряде случаев после прививки от COVID-19 допустимо оформлять больничный лист. Об этом заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева журналистам.
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По мнению Сибирцевой, такой возможностью стоит воспользоваться тем привитым жителям, у которых появилось недомогание после вакцинации.
«Если есть симптомы, надо вызвать врача и он, конечно, больничный даст на два-три дня», — цитирует чиновницу «Е1».
Вице-мэр добавила, что симптомы проходят за пару дней.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вакцинируют от COVID-19 двумя препаратами — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
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