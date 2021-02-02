Москва, , 16:01 — REGNUM Во вторник, 2 февраля на онлайн-площадке ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) состоялась дискуссионная сессия «Информационное обеспечение общественного мониторинга избирательных процессов и экспертной деятельности». Эксперты обсудили вопросы взаимодействия со СМИ на выборах и проблему противодействия фейковой информации. Были также затронуты вопросы информационного обеспечения работы наблюдателей, взаимодействия общественных штабов и наблюдателей с представителями СМИ и блогерами.

Открыла мероприятие исполнительный директор НОМ, член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова. По ее словам, ассоциации уже удалось наработать опыт взаимодействия общественности со средствами массовой информации на выборах, что особенно важно, поскольку уже в ближайшей перспективе российскому обществу предстоит столкнуться с новыми вызовами, связанными, прежде всего, с массовым распространением фейков в период избирательных кампаний.

«Мы должны развивать инструменты, которые позволят разоблачать тиражируемые фейки. Я надеюсь, что с блогосферой и представителями СМИ мы сможем совершенствовать технический инструментарий для работы наблюдателей и экспертов в период выборов», — подчеркнула она.

Председатель Союза журналистов России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев отметил, что еще несколько лет назад на базе Общественной палаты России Союзом журналистов РФ было подписано соглашение о подготовке корпуса наблюдателей из числа сотрудников СМИ.

«Это удобно и важно, так как одновременно с работой наблюдателями журналисты могут исполнять свой профессиональный долг по освещению выборов: вести фото и видеосъёмку, писать репортажи», — отметил он.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод со своей стороны сообщил о том, что всем фактам нарушения прав журналистов на выборах НОМ уделяет серьезное внимание: «Мы считаем, что необходимо обеспечивать нормальный, цивилизованный режим работы представителей СМИ в ходе избирательного процесса».

Александр Брод отметил, что «СМИ играют важную роль в обеспечении прозрачности и законности избирательных процессов, в освещении деятельности независимых общественных наблюдателей» и призвал региональные общественные палаты налаживать как можно более тесный контакт с представителями СМИ и блогосферы.

Он также обратил внимание на значимость такой задачи как проверка фейковой информации.

«В каждом регионе необходимо выстроить оперативную взаимосвязь общественного штаба с наблюдателем на участке. Часто фейки начинают мгновенно тиражироваться и противодействовать этой волне чрезвычайно сложно. Есть и еще одна проблемная тенденция, когда некоторые сомнительные организации маскируют своих представителей под журналистов, направляют их на участки для нагнетания дезинформации, для провоцирования конфликтов», — отметил Александр Брод.

Он сообщил, что НОМ рекомендует региональным общественным палатам предусмотреть создание информационных групп по взаимодействию со СМИ, а также общественных пресс-центров, на площадках которых будут выступать эксперты, наблюдатели, лидеры общественного мнения с оценкой хода кампании, ее итогов.

Декан факультета журналистики Кубанского государственного университета, доктор исторических наук, доктор социологических наук Валерий Касьянов, отметил, что благодаря совместной работе Общественной палаты РФ, Ассоциации НОМ и общественной палаты Краснодарского края в регионе уже на прошлых губернаторских выборах было более 15 тысяч общественных наблюдателей. Благодаря этому удалось наладить работу по верификации поступающей информации и предупреждению возможных нарушений.

Валерий Касьянов также сообщил, что база общественных наблюдателей в крае постоянно расширяется. «Мы стараемся как можно больше людей привлекать к нашей работе, активно взаимодействуем с молодежью, ведем разъяснительную работу. И нередко бывшие противники становятся нашими союзниками. Многие жители региона осознали значимость общественного наблюдения», — заметил он.

Шеф-редактор РИА «ФедералПресс» Наталья Оксак коснулась вопроса работы журналистов на выборах. Она выразила убежденность в необходимости более качественной подготовки журналистов к такой деятельности.

«Если журналист работает на участке, но не знает законодательства, то могут произойти неумышленные ошибки», — отметила она.

Наталья Оксак также призвала журналистов налаживать взаимодействие с избиркомами, политическими партиями, общественными палатами, «получать информацию из первых уст, добиваясь максимальной объективности содержания» — таким образом, это поможет избежать распространения фейковых новостей.