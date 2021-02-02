Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM График поставок вакцины от COVID-19 в Ростовскую область претерпел изменения. Ранее были названы ожидаемые сроки поставки, прояснили ситуацию в региональном пресс-центре 2 февраля.

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Ростовская область по-прежнему рассчитывает принять партию вакцины в указанных объёмах. Однако сроки поставок несколько сдвинуты. Как поясняют в минздраве РФ, задержка вызвана необходимостью проведения маркировки вакцины, уточнили в региональном пресс-центре.

Напомним, что Ростовская область должна была получить крупные партии вакцины от коронавируса. Так, партия в объёме 60 тыс. доз ожидалась до конца января. Ещё одна крупная поставка — в объёме 100 тыс. доз — должна поступить на Дон в феврале.

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