Тверь, , 15:59 — REGNUM Обеспечить подготовку к прохождению весеннего паводка поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона, которое он провёл 2 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

«Ежегодно рассматриваем данный вопрос заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры», — сказал Игорь Руденя.

На совещании глава региона сообщил, что в целях мониторинга паводковой обстановки завершается формирование 26 гидрологических постов на водных объектах Твери, Осташковского и Нелидовского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Пеновского муниципальных округов, Торопецкого, Максатихинского и других районов, где расположены водоемы и существует риск подтопления населенных пунктов. Губернатор поручил до 16 марта провести проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, актуализировать резерв материально-технических ресурсов, сил и средств, а также наладить мониторинг ситуации в соседних регионах.

Для работы на местах подтоплений в случае необходимости могут быть направлены около девяти тысяч человек и более 3,5 тыс. единиц техники, плавсредства, летательные аппараты. Взаимодействие всех ответственных ведомств обеспечивает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Игорь Руденя дал поручение главам муниципалитетов, в которых имеются риски подтоплений, взять на личный контроль заблаговременную подготовку к пропуску половодья, проработать вопросы своевременного информирования граждан, работы систем оповещения жителей. Также дано поручение региональному минтрансу установить постоянный контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода, при необходимости оперативно провести работы по их очистке и ремонту.

На территории Тверской области насчитывается более 1200 мостов, почти 32 тыс. водопропускных сооружений. В рамках подготовки к безаварийному прохождению половодья ведется расчистка водопропускных труб, элементов водоводов. Данные ежесуточного мониторинга состояния дорог и мостов направляются в ГУ МЧС России по Тверской области и Дорфонд региона.

Перед Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области поставлена задача усилить контроль за регулированием режимов работы водопропускных сооружений, так как уровень воды во время паводка может повлиять на нерест рыбы, который начинается уже в конце марта. Как уточняется, в 2021 году в Тверской области в водоемы планируется выпустить личинки и молодь щуки, стерляди, сазана, судака — более 4 млн штук. В 2020 году Тверская область стала лидером в Центральном федеральном округе по этому направлению — было выпущено 6,6 млн штук малька.