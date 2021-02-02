Москва, , 15:54 — REGNUM В 78-ую годовщину Победы в битве под Сталинградом «Молодёжка ОНФ» проводит акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб, присоединиться к которому может любой желающий.

Сегодня акция проходит на центральных улицах российских городов, в парках, на бульварах и в скверах, на вокзалах и в аэропортах. Вместе с профессиональными танцорами, студентами и школьниками участники «Молодёжки ОНФ» танцуют под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».

Стартовала акция на Полярном круге. Утром в аэропорту Салехарда в вальсе закружились воспитанники Танцевально-спортивного клуба «Индиго» и ребята из региональной «Молодёжки ОНФ».

В Магадане в акции приняли участие сотрудники регионального Управления МЧС России и Центра национальных культур. Флешмоб состоялся на площадке ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» и в сквере 60-летия Магадана.

В Майкопе вместе с «Молодёжкой ОНФ» «Случайный вальс» танцевали студенты колледжа искусств им. У Тхабисимова и волонтеры-медики. Акция прошла в одном из торговых центров города.

«Такие акции показывают, что мы помним своих прадедушек. Молодежь о том суровом времени может иметь представление только по фильмам, а мы — как услышишь эту мелодию, так сразу воспоминания, слезы на глазах», — делились впечатлениями жители Майкопа.

Композиция «Случайный вальс» написана спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве. И рассказывает о любви военного летчика Василия Васильева и девушки Зинаиды, которые встретились в одном из прифронтовых городов и успели станцевать только один танец, — молодого человека отправили на задание, из которого он не вернулся.

«Вальс военного времени — не просто танец. Это наша память о поколении победителей. Поэтому очень приятно, что флешмоб поддержали случайные прохожие — майкопчане, которые просто не смогли пройти мимо и вместе с нами начали танцевать под песни военных лет», — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Республике Адыгея Андрей Крысанов.

В Кемерово к «Случайному вальсу» присоединились студенты Государственного Университета и Кузбасского педагогического колледжа. Региональная команда «Молодёжки ОНФ» в Югре провела акцию в международном аэропорту Ханты-Мансийска. В музыкальном флешмобе приняли участие студенты технолого-педагогического колледжа, работники аэропорта и пассажиры.

Жители Москвы и гости столицы станцевали под мелодию военных лет в Парке Победы, на площадке перед центральным музеем Великой Отечественной войны. И в аэропорту «Внуково». Всех участников флешмоба «Молодёжка ОНФ» угостила чаем из самовара.

«Я занимаюсь танцами и хореографией, поэтому с удовольствием пришла сегодня на площадку. Хотя мой партнер сегодня танцевал в первый раз, но он большой молодец, видно, что старался, получилось здорово! И под такие песни конечно танцует душа», — рассказала журналистам жительница Москвы Вероника Сазонова.

А в Саратове флешмоб прошел сразу в трех точках города: на ЖД вокзале, в Парке Победы и на Проспекте Мира.

«Случайный вальс» — это не просто история любви. Это память в танце. Это напоминание о силе характера и вере в Победу наших солдат. Это рассказ о любви к Родине, о том, какими невероятными усилиями наши прадеды защищали свою страну», — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Всероссийская акция «Случайный вальс» во вторник, 2-го февраля, проходит в 79 регионах страны.