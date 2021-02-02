Москва, 2 февраля 2021, 15:54 — REGNUM В 78-ую годовщину Победы в битве под Сталинградом «Молодёжка ОНФ» проводит акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб, присоединиться к которому может любой желающий.
Сегодня акция проходит на центральных улицах российских городов, в парках, на бульварах и в скверах, на вокзалах и в аэропортах. Вместе с профессиональными танцорами, студентами и школьниками участники «Молодёжки ОНФ» танцуют под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс».
Стартовала акция на Полярном круге. Утром в аэропорту Салехарда в вальсе закружились воспитанники Танцевально-спортивного клуба «Индиго» и ребята из региональной «Молодёжки ОНФ».
В Магадане в акции приняли участие сотрудники регионального Управления МЧС России и Центра национальных культур. Флешмоб состоялся на площадке ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» и в сквере 60-летия Магадана.
В Майкопе вместе с «Молодёжкой ОНФ» «Случайный вальс» танцевали студенты колледжа искусств им. У Тхабисимова и волонтеры-медики. Акция прошла в одном из торговых центров города.
Композиция «Случайный вальс» написана спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве. И рассказывает о любви военного летчика Василия Васильева и девушки Зинаиды, которые встретились в одном из прифронтовых городов и успели станцевать только один танец, — молодого человека отправили на задание, из которого он не вернулся.
В Кемерово к «Случайному вальсу» присоединились студенты Государственного Университета и Кузбасского педагогического колледжа. Региональная команда «Молодёжки ОНФ» в Югре провела акцию в международном аэропорту Ханты-Мансийска. В музыкальном флешмобе приняли участие студенты технолого-педагогического колледжа, работники аэропорта и пассажиры.
Жители Москвы и гости столицы станцевали под мелодию военных лет в Парке Победы, на площадке перед центральным музеем Великой Отечественной войны. И в аэропорту «Внуково». Всех участников флешмоба «Молодёжка ОНФ» угостила чаем из самовара.
А в Саратове флешмоб прошел сразу в трех точках города: на ЖД вокзале, в Парке Победы и на Проспекте Мира.
Всероссийская акция «Случайный вальс» во вторник, 2-го февраля, проходит в 79 регионах страны.