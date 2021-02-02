Уфа, , 15:51 — REGNUM Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 78 млн рублей возбуждено в Самарской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2015 года по 2017 год в г. Новокуйбышевске руководство общества с ограниченной ответственностью НПП «Агросфера» уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 78 млн рублей.

Следователи считают, что в налоговую декларацию по НДС была включена заведомо неверная информация о фиктивных сделках с предприятиями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам уклонение от налогов.

Расследование дела продолжается.

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