Москва, , 15:44 — REGNUM Власти Дубая (ОАЭ) в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом со 2 февраля вводят новые ограничения, в том числе и для иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дубай, ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

В частности, полностью закрываются пабы и бары. Рестораны и кафе будут работать до 01:00. Торговые центры и гостиничные заведения будут функционировать с пониженной загрузкой на 70%.

Ограничивается до 50% количество сидячих мест в кинотеатрах, в спортивных ив развлекательных заведениях. Вводятся ограничения на посещение бассейнов. Ношение медицинских масок и соблюдение дистанции в общественных местах обязательно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОАЭ к концу 2021 года намерены привить от COVID-19 70% населения страны.

Читайте также: В Дубае намерены привить от коронавируса 70% жителей за год