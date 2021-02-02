Москва, , 15:41 — REGNUM Регистрация в Индии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» ожидается в феврале-марте 2021 года, заявил 2 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутника V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Мы сотрудничаем с Индией, клинические исследования идут очень хорошо. Вакцина показывает себя очень хорошо», — сказал он журналистам.

Он добавил, что уже в феврале-марте ожидается регистрация вакцины, при этом большая часть препарата «Спутник V» будет производиться в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января индийский посол в России Венкатеш Варма заявил, что вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии не позднее середины февраля 2021 года.

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