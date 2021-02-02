Донецк, 2 февраля 2021, 15:42 — REGNUM В подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ) значительная часть техники находится в неисправном состоянии, заявил военнослужащий 1-й танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко, перешедший на сторону Народной милиции ДНР. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба Народной милиции.
На новом месте службы исправно оказалось не более 40% техники, отметил Тараненко. По его словам, часть запчастей, поступающих на склад соединения, разворовывалась, а за остальные приходилось платить самим членам ВСУ.
Напомним, ранее Анатолий Тараненко покинул расположение ВСУ и перешёл на сторону Народной милиции ДНР из-за систематических издевательств со стороны вышестоящего руководства.
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