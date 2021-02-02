Донецк, , 15:42 — REGNUM В подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ) значительная часть техники находится в неисправном состоянии, заявил военнослужащий 1-й танковой бригады ВСУ Анатолий Тараненко, перешедший на сторону Народной милиции ДНР. Об этом сообщила 2 февраля пресс-служба Народной милиции.

Танки ВСУ в Донбассе Ministry of Defense of Ukraine

«Ранее Тараненко проходил службу в 30-й и 72-й механизированных бригадах, где в боеготовом состоянии находилось не более 60% бронетехники. Однако, прибыв для прохождения службы в 1-ю танковую бригаду, оказалось, что положение дел в ней ещё хуже», — сказано в сообщении.

На новом месте службы исправно оказалось не более 40% техники, отметил Тараненко. По его словам, часть запчастей, поступающих на склад соединения, разворовывалась, а за остальные приходилось платить самим членам ВСУ.

Напомним, ранее Анатолий Тараненко покинул расположение ВСУ и перешёл на сторону Народной милиции ДНР из-за систематических издевательств со стороны вышестоящего руководства.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский силовик перешёл на сторону ДНР