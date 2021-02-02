Мадрид, , 15:56 — REGNUM Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо пообещала сделать все возможное для включения официантов, а также водителей такси и кассиров в приоритетные группы населения после начала массовой вакцинации от COVID-19 в регионе. Об этом сообщила газета El País.

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«Мы проанализировали возможность ускорения темпов вакцинации среди таких наиболее уязвимых слоев населения, как учителя, водители такси, кассиры в супермаркетах, официанты» — заявила политик.

Однако журналисты подчеркнули, что в соответствии с национальным законодательством порядок иммунизации, включая приоритетные группы вакцинации, устанавливает министерство здравоохранения Испании, а не региональные правительства того или иного автономного сообщества.

Напомним, что первыми, кто получил прививки от COVID-19 в Испании, были постояльцы и сотрудники домов престарелых. За ними последовали работники системы здравоохранения, и люди, нуждающиеся в ежедневной помощи соцработников, но не проживающие в учреждении для престарелых. Иммунизация других групп населения начнется позже, однако график вакцинации еще не определен.

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