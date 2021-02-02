Нур-Султан, , 15:38 — REGNUM Систему образования Казахстана необходимо адаптировать к новым условиям и современному миру. Об этом 2 февраля заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на заседании клуба молодых экспертов при Сенате.

Мероприятие провел спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. По его мнению, пандемия коронавируса показала, что в образовании необходимо более полноценно использовать потенциал дистанционного образования.

Ашимбаев отметил, что система образования должна перенастроиться на пожизненный процесс обучения. По его словам, образование перестало формировать систему ценностей и системное мышление.

«Мы живем в новом мире, в новых условиях. Система образования должна быть адаптирована к этому», — сказал Аймагамбетов. Он добавил, что задача не в проведении очередной реформы, а в реализации эффективных преобразований.